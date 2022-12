Pour l'avant dernière fois (il reste Malisson Professeur Lapin et après je vous fiche la grappe avec ça, promis)On va parler de Pokémon E/V a travers un documentaire de Sakharu qui va expliquer en long, en large et en Pikachu tout ce qui va pas et va bien avec ces jeux.PS : On pourrai virer la pub de Dragon Quest ?