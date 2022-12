Mon avis définitif après 2 runs.Le premier en hard le second en normal pour les collectibles.LEGERS SPOILS sur le bestiaire principalement.Le positif l'ambiance évidemment réussi j'en attendais pas moins quand on voit le créateur.Ta pas envie d'être dans cette galère .Ça fait pas forcément ultra peur loin de la mais la tension permanente est là c'est Violent gore et tu peux crever sur n'importe quel mob.lambiance sonore aussi est cool même si la synchro labiale en fr est absente et que j'ai eu plusieurs fois le perso qui se met a parler français anglais et allemand dans une même cut scène très drôle.Le jeu est globalement beau c'est très propre ça tourne correctement en performance surtout les visages et certains effets de lumières qui rendent vachement bien(par contre le feu au début est un scandale)Le gameplay j'y reviendrai mais au fur et a mesure ça reste kiffant de défoncer les mecs avec sa matraque et de les envoyer avec la stase sur les murs en pique (heursement que ces putains de murs étaient là en hard lol)J'ai trouvé une bonne montée en puissance de Jacob même si dans mon premier run j'ai trouvé que on aurait dû pouvoir augmenter son inventaire car j'ai du laisser plein de loot au solJ'ai quand même passé un bon moment dans la globalité car je suis un fan de ce genre d'ambiance et que yen a pas forcément des masses de nos jours.Maintenant rentrons dans le dur.Deja si t'es comme moi et que ta vécu l'expérience dead Space en 2008 et que t'attend le même genre de claque faut oublier tout de suite c'est pas une surprise c'est pas une claque et le jeu est en dessous de ce jeu sur tous les domaines.Je vois déjà les mecs me dire arrêtez de comparer les 2 jeux mais c'est impossible quand ta trop de choses similaires(l'univers la vie derrière la tête la stase les demenbrements les caisses avec le coup de pied...)De loin c'est un mauvais skin.Après a force de jouer Callisto a son propre gameplay la ou dead Space c'était clairement ses démembrements qui était le coeur du GamePlay ici c'est l'esquive.J'ai eu du mal au début .La faute a une lenteur extrême.le jeu est tellement lent .quand tu as plusieurs ennemis sur toi c'est un foutoir sans nom en hard ça ressemble à rien ta un mec derrière toi le mec mets mille ans a se retourner c'est horrible.Ca manque clairement d'un retournement rapide voir d'une roulade(ba oui lol)Ca couplé a CES PUTAINS DE PHASES DE MARCHE FORCEES.Arrêtez avec ça c'est de la merde !on passe plus de temps à marcher on peut pas courir dans ce putain de jeu même quand ya des ennemis des fois on te force a marcher a deux a l'heure on faisait ça en 2006 sur Gears of War on est en 2022!C'est encore plus flagrants sur le 2 ème run que j'ai torche en 5h on fait que ça ramper dans des conduits et se coller entre les murs (j'ai une phase où on se plaque entre deux murs 5 fois de suite en 2 min)Ca me fait penser à un jeu que j'aime pas...lol.La caméra est un peu trop proche aussi.Pour moi ça c'est le plus gros default du jeu mais c'est loin d'être les seuls.Structure de jeu génération PS3 ya aucune phase secondaire un truc qui sort de la routine trouver une clef ou un fusible pour ouvrir une porte et suivre ton couloir.La ou dead Space savait justement varier les situations (phases sans gravité)La non ya rien.tu te fait jamais surprendre par le jeu ta aucune prise de risque.Pareil le jeu est super beau mais encore une fois comme ds ou bien plus récemment l'incroyable PREY aucune vision sur l'extérieur ça manque de plans ou l'on voit de beau panorama sur dehors la lune ect on voit ça 2 fois vite fait lors de cuts scène.dommage.Côté guns aucune surprise plus classique tu peux pas.ca manque de fantaisie et surtout d'un NEW GAME PLUS qui sera payant en février via un dlc.Le bestiaire aussi un peu déçu ce manque de variété et la fin c'est un enchaînement du même sous boss 4 fois....Peu voir presque pas de vrais boss.quand même.Du coup ta deux armes a la fin tu peux pas en profiter ni les monter a fond du coup aucune rejouabilité dans le jeu.Le scénario ça se suit même si il se passe pas grand chose jusqu'à la fin.je vais pas tacler le jeu la dessus pour moi l'ambiance générale rattrape le tout.Donc voilà ça fait beaucoup mais j'ai quand même apprécié le jeu qui a une excellente ambiance et j'espère une suite tout de même avec beaucoup plus de prise de risques.Je le conseille à tous ceux qui aiment les jeux dans ce style mais faut vraiment être conscient des defaults qui peuvent vraiment casser les couilles tout le long de l'aventure.Perso je lui mets un 6.5-7 max mais je peux comprendre finalement que des sites lui mettent moins.