- Nous sommes très heureux que Microsoft continue d'utiliser Steam pour avoir plus de portée avec Call of Duty quand l'acquisition sera terminée. Microsoft et Steam sont des partenaires de longue date - Depuis plus de 20 ans, et notre travail a toujours été de créer pas seulement pour Microsoft mais aussi pour Steam et tous nos partenaires.



- Microsoft nous a offert et même envoyé un contrat pour que Call Of Duty soit à long terme sur Steam, mais en réalité, il n'était même nécessaire. Car a) Nous ne croyons pas à la nécessité de recourir à des partenariats pour livrer des jeux sur Steam dans un futur aussi lointain. b) Phil et les gars de Microsoft ont toujours respecté leurs engagements quand ils nous ont promis quelque chose, donc nous leurs faisons pleinement confiance et c) nous croyons en la volonté et la motivation de Microsoft de ramener Call of Duty sur toutes les plateformes que Microsoft juge nécéssaire.