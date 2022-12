Google vient de publier la liste des meilleurs jeux mobile sur leur plateforme Google Play en 2022. L'an passée, c'était Pokémon UNITE qui gagna le titre de meilleur jeu mobile de 2021. Cette année, le titre est remporté par Apex Legends Mobile d'EA.Apex Legends MobileApex Legends MobileDislyteAngry Birds JourneyDicey DungeonsPapers, PleaseGenshin ImpactVery Little NightmaresTower of FantasyRoblox

