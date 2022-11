Vidéos - VOD

Vidéo de découverte sur God Of War Ragnarok, LE jeu que j'attendais pour cette fin d'année.C'est avec plaisir que je vous fais découvrir ici les premières grosses minutes du jeu.ATTENTION SPOILERS pour les personnes n'ayant pas fait le premier épisode. Vous êtes prévenusUne vidéo d'une bonne heure où l'on découvre ensemble le prologue de ce nouveau volet.Veuillez excuser mes quelques maladresses de débutant où j'oublie de parler du nouvel arbre de compétence et 2/3 petites choses ici et là.Et dans quelques jours présentation du collector et de la manette Dual Sense édition limité.Bonne vidéo à tous.Tout commentaire constructif est bon à prendre pour que je puisse m'améliorer