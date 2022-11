On a profité d'Halloween pour enregistrer un podcast vidéo spécial. On repart de "sainte trinité" Resident Evil jusqu'à notre époque. Et on debriefsur lequel j'écris d'ailleurs un article sur ses (nombreuses) influences artistiques de Giger mais pas seulement.Le programme est en chapitré en description. Hésitez pas à donner votre avis et partager si ça vous plaît.PROGRAMME :00:00 IntroLE JEU DU MOMENT00:48 Scorn le walking horror qui dérangeL’ERE PLAYSTATION19:56 La sainte trilogie Resident Evil29:18 La saga Silent Hill, la réponse de Konami38:22 Dino crisis 1 et le panic horror46:08 Parasite Eve 1 et 2 fleurons du horror RPGL’ERE GAMECUBE50:46 Eternal Darkness, l’ovni de la Gamecube54:30 Resident Evil Rebirth, le meilleure remake ?01:00:58 Resident Evil 4, la révolution du TPSL’ERE Xbox 360 / PS301:10:32 Dead Space 1 et 2, la rénovation du genre01:19:11 Alan Wake l’exclu MicrosoftL’ERE Xbox one / PS4 / PC01:23:56 Penumbra, Amnesia, Soma01:28:30 Outlast réhabilite le found footage et le torture porn01:32:07 Alien Isolation le meilleure survival ?01:39:56 PT : la démo qui enflamme internet01:40:42 Resident Evil 7, la claque VR !01:46:19 Until Dawn relance le modèle Telltale01:55:22 Resident Evil 2 et 3 Remake relisent les années 9001:57:31 Condemned et l’ambiance poisseuse de Seven01:58:38 La saga The Last of Us : dernier jeu étape ?LE FUTUR02:11:17 Les prochains survival horror à surveiller02:18:00 Le quizz infernal