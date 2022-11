Salut tout le monde,Je suis allé à la PGW aujourd'hui.2ème fois pour ma part : la dernière fois en 2013, l'année de sortie des PS4/One. Il y avait beaucoup d'exposants avec de gros stands :Face à face SONY vs MICROSOFT.Le seul Hic c'était 1h de queue au moins pour accéder à chaque stand... J'en étais sorti déçu.J'ai retenté cette année.Mais bof bof !!J'ai trouvé ça petit !!?Le stand XBOX où hormis Pentiment, tous les autres jeux étaient déjà sortie. Une jolie statue de Starfield mais pas de Starfield sur le stand... dommage x)Le stand NINTENDO, qui n'avait de récent que Bayonetta 3 (genre tout un coin du stand sur Nintendo Sports ...).J'ai pu testé quelques jeux quand même :- Sonic Frontiers, qui m'a surpris (en bien)- Forspoken, gameplay sympa mais open world vide, et ça tournait en 30 FPS il me semble.. pas de claque graphique pour ma part.- Gotham Knights, les combats sont très mous par rapport aux anciens Batman .. je le prendrais à 10-15 balles ou sur le game pass.- Quelques petits jeux indés français sympas, dont un rogue like avec une petite faucheuse (j'ai oublié le nom)...Je ne suis pas fan d'e-sport ou des streamers/youtubers.. donc j'ai vite fait le tour du show.. à 11h30 j'avais fini quoi...Je n'y retournerais pas du coup x)Et vous, vous en avez pensez quoi??