Bon bas voilà j'aurais pas tardé à craquer, je viens de passer commande d'une steam deck de 256GBJe tient pas trop à faire (du moins pour l'instant jeux triple AAA) dessusDonc jme lance dans les jeux 2D mes favoris RPG Inclut1 ENDER LILIES: Quietus of the Knights. J'avais l'impasse sur switch, mais là jme lance pour 16 euros arhhh ses musiques de fou2 Cuphead je dois le seul sur tout le site à n'avoir jamais y joué, donc là plus trop d'excuse3 Quel titre en 2D faire sur steam ? Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge j'ai déjà sur switchVos conseilles ?en jeux 2D jap il y aurait quoi ?