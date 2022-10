Toutes les boîtes des jeux NES US (et un peu plus tard européens) avaient en effet adopté la même charte graphique, mettant en avant les graphismes du jeu ; une décision justifiée à l'époque pour prendre le contrepied de l'Atari 2600 et ses illustrations de boîtes trop belles pour être honnêtes.On peut voir que les visuels des 3 autres jeux présentés dans ce flyer (Pro Wrestling, Slalom et Volleyball) sont bien ceux des jeux tels qu'ils sont sortis, ce qui confirme que ceux pour Punch-Out et Zelda ne sont pas des créations de fans.Le premier Zelda sortira finalement avec un packaging bien connu mettant en avant sa cartouche dorée, tandis que Punch-Out bénéficiera dans un premier temps du parrainage de Mike Tyson - qui remplace ainsi Glass Joe, notre fierté française !