Le retour de Bleach est toujours prévu le 10 octobre prochain et 2 autres teaser seront dévoilé avant le lancement.L'anime sera composé de 4 parties pour garder une bonne constance dans son animation , ça sera donc un anime saisonnier

posted the 09/24/2022 at 02:22 PM by yanssou