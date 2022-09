L'anime sortira le 1er Janvier 2023 pour l'instant on sait que l'histoire sera un peu différent que celle du jeu et c'est un bon choix car le jeu est difficilement adaptable si ils suivaient le même schéma, c'est ce qu'à expliquer Yoko Taro.

posted the 09/24/2022 at 06:37 AM by lion93