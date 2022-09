Hello Gamekyo !Je cherche un nouvel écran PC en QHD (2560x1440)Deux PC 27 pouces m’ont tapé dans l’œil et j’ai besoin de votre avis aiguiséJ’ai déjà ma préférence mais lequel préférez-vous ?Un écran Acer QHD, IPS, 1 ms, 144 Hz, HDR10, HDMI 2.0, FreeSyncUn écran LC-Power QHD, VA, 4 ms, 144 Hz, HDR, HDMI 2.0, Incurvé, 1500R, Adaptative Sync

Like

Who likes this ?

posted the 09/14/2022 at 07:01 PM by heracles