Bon je m'explique, en tant que joueur j'ai remarqué (ça peut être une appréciation subjective hein) que les Tekken de chiffres pairs étaient généralement moins bons que ceux de chiffres impairs, par exempleTekken 1, 3, 5, 7 sont clairement meilleurs et supérieurs aux Tekken 2, 4, 6j'espère que Tekken 8 échappera à cette "malédiction"Etes vous d'accord avec mon appréciation de la série?

posted the 09/13/2022 at 10:40 PM by jaysennnin