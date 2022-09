Salut à tous,Aujourd'hui on part à la découverte de Kena Bridge of Spirits dans sa version PS5, je l'avais commencé à sa sortie j'avais pas mal avancé mais finalement je ne l'avais pas continué, c'est l'occasion de s'y replonger 1 an plus tard avec tous les ajustements qu'il a pu avoir durant cette année