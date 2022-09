Chapitre 1059 : « L'incident du capitaine Koby ».



- Le nouveau modèle de Pacifista s'appelle "Seraphim", ce sont des sortes d'enfants (de grande taille) aux cheveux blancs, à la peau foncée et aux ailes noires.



- Kurohige a attaqué Amazon Lily lors de l'invasion des Marines, il l'a fait parce qu'il voulait le pouvoir d'Akuma no Mi de Boa Hancock.

- La nouvelle prime de Kurohige est de 3 996 000 000 de baies.



- Boa Hancock a transformé presque tous les envahisseurs en pierre (dont Catarina Devon et Vasco Shot).

- La nouvelle prime de Boa Hancock est de 1 659 000 000 de baies.



- Rayleigh est venu et a sauvé la situation.

- Koby a été kidnappé par les pirates de Kurohige.