Bonjour , j'ai reçut ma steam deck hier, et je chercher un peux sur internet comment l'utiliser , et j'avoue ces assez galère, j'ai voulus installer des emu , pas compris un jeux pc non steam (vous m'avais compris lol) etc.



Si certain ici on en une et on des liens, tuto, ou autres pour faire tous sa , ça serais vachement cool , je vous remercie d'avance .

