Après 15h de jeu, je constate qu'il y'a un réel problème d'optimisation du jeu, du gameplay, on se fait un peu chier. En effet, bien que l'univers m'intrigue, le gameplay me fait l'effet d'un somnifère ( sans doute l'effet peut-être de the legend of heroes où je mettais le turbo) mais là c'est whaou, je trouve le jeu super lent.1er Problème du jeu: Tu peux pas courir et ça rend l'exploration fatiguant et chiante ( ah si tu peux courir à condition de payer 10pm toutes les 20secondes...) c'est vraiment un soucis...2eme Problème du jeu: Quand t'as une quête level 24 et que t'es niveau 26 et tu vois t'apercevoir que quand tu lances le combat et que l'ennemie te one shot en un coup, bon je trouve qu'il y'a un souci au niveau de l'équilibrage surtout qu'on a pas vraiment les personas requis et que le 1er boss et un monstre t'attaquent trois fois par tour et qu'ils te prennent entre 300 et 400 pv et que justement tu as ces PV là, bon.3eme soucis: tu passes ton temps à faire des requêtes à la con, je trouve qu'il y'en a trop et ça casse le rythme de l'histoire4eme soucis: Les monstres qui te spaws à la gueule et que tu te prends des embuscades car tu peux pas les éviter ou bien que ton coup d'épée ne marche pas quand t'es trop prés. Ah aussi les monstres rares qui évitent toutes tes attaques à 90% c'est hyper chiant...Voila les petits problèmes que j'ai avec ce jeu en ce moment. C'est d'une lenteur. J'espère que ça se corrige pendant le jeu.