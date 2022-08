Salut !Toujours ma longue quête de découvrir des MMO, j'ai débuté Aion il y a quelques temps, et je voulais rapidement revenir dessus !Vous y avez joué ?Quelles évolutions il a eu depuis ses débuts ?Il est plutôt bien apprécié des joueurs MMO ou pas ?

Like

Who likes this ?

posted the 08/23/2022 at 01:02 PM by sephrius