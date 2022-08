Bonjour à tout(e)s, Bon, je sais que certains ont déjà terminé Xenoblade 3 donc ma question va surtout concerner ceux qui ont bien poncé le jeu ou qui l'ont terminé. Donc attention aux spoils même si je resterai évasif sur cet article. Voilà, j'ai plusieurs questions: Pour contextualiser la première question : je fais actuellement toutes les quêtes héros et je recherche actuellement toutes les colonies sur la map avant de battre le boss final (Chapitre 7). Mes questions sont les suivantes : -> Est-ce que le fait de faire toutes les quêtes d'une colonie débloque des quêtes héros ? -> Quelle est votre technique pour trouver facilement des quêtes héros (ou des colonies). -> Peut-on pousser les classes des héros au rang 20 ? -> Quel est le principal intérêt d'augmenter l'affinité de la colonie ? Les questions suivantes concerneront le gameplay: -> Comment fonctionne les enchaînements ? Parfois, je ne comprends pas comment ça marche car je fais parfois des tours Ouroboros sans avoir l'interlien au niveau 3 (est-ce lié au fait que je fais des enchaînements considéré comme "FORMIDABLE" ?). -> Comment augmenter les niveaux de classe avec la devise nopon ? Merci d'avance et n'hésitez pas à utiliser cet article pour qu'on s'entraide tous ensemble.

Like

Who likes this ?

posted the 08/16/2022 at 02:19 PM by zmaragdus