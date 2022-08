A l'écran-titre, appuyer sur Y+R avec la manette 2, et appuyer en même temps sur Start ou A avec la manette 1. On arrive alors sur un tout nouvel écran où on peut défier les 16 boxeurs.Pour que le joueur 2 puisse entrer en scène, il faut cette fois maintenir B+Y sur ce nouvel écran avec la manette 2, et garder ces boutons appuyés jusqu'au début du match. Pendant ce temps, le joueur 1 sélectionne son adversaire.Le joueur 2 dispose de quelques commandes simples pour déclencher les coups de son boxeur, y compris les coups spéciaux. C'est évidemment plus limité que pour les commandes de Little Mac, mais certains peuvent répéter des coups meurtriers de manière illimitée !Il faut répéter la manip après chaque match. Et ça marche sur n'importe laquelle des versions de Super Punch Out (testé par moi même sur Switch), quelle que soit l'avancée dans le jeu.C'est quand même fou de découvrir des secrets aussi bien cachés durant tout ce temps !