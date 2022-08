Magical girl

Et oui, je reparle de Magical Girl, j'y peut rien, je suis dans ma periode Magical Girl.Et cette fois çi, c'est pour aborder les Insert song parfois ultra cool qu'il y a dans ces animes.Et c'est partie pour mon top 11(parce que comme d'hab, j'aime pas les top 10)11:Autant je trouve qu'Emi Magique est la moins bonne des série de magical Girl Pierrot, autant Tropical Mermaid est la meilleure insert Song dans ces titres.Enfin, heuresement qu'elle est bonne vu que la série va nous la ressortir jusqu'à l'écoeurement.Chanson, de la saison 3 de la série Star Butterfly, un peu Boysband certes, mais avec des paroles collant à fond à la série (attention spoil sur les histoire d'amour de la série) et une voix douceLa Character Song de Cure Moonlight, aussi épique que le personnage quand il déterminé.L'insert song du film en 3D, Go Princess Precure. chanté pour une fois par quelqu'un qui n'est pas une doubleuse(et qui a le même age que le personnage qu'elle double), vu que le personnage de Refi qui chante la chanson vient du monde des comédie musicales vu qu'elle interprétait Nala dans la version japonaise de la comédie musicale "Le Roi Lion"Autant je deteste Shugo Chara vu à quel point le manga est tordu, autant, ses insert song sont top (Nana Mizuki en même temps)Cure Beauty vs Joker, une chanson aussi classe et douce que le persoPS: cette séquence de combat est d'un animateur qui bosse exclusivement sur Precure alors même qu'il ne bosse pas chez la Toei car c'est un fan et qui marque comme description de son profil twitter qu'il gagne sa vie en dessinant des collégiennes qui se battent.L'insert song phare de Gopri, utilisé dans plein d'AMV de la saga tant elle est stylé et à l'image de la licence.En plus, elle est sur une des meilleure scene de la série.La second insert song de WITCH, plus rock que "Will to Love"Pour le coup, je trouve que la voix du doubleur de Matt en VO colle plus à la chanson que la voix de NoamLa chanson la plus culte de la licence, de très loin, joué 2 fois dans la série Heartcatch et interpreté par 2 chanteuses qui chantent des générique de Precure depuis la première saison (et qui pour l'occasion ont doublé les 2 personnages chantant la chanson, personnages qui portent leur nom)Je ne met pas l'extrait de la seconde utilisation de la chanson car c'est le combat final de la série et le meilleur combat de toute la licence alors j'ai pas envie de trop spoilerLa chanson la plus culte de Shugo chara, mais aussi une des meilleure chanson de Nana MizukiMention honorable:My Little Pony est pas 100% un magical girl (ça en a les codes mais la magie n'est pas toujours présente et certaines personnages n'ont pas de pouvoir magique)Donc je peut pas le metre réellement dans le top, mais la chanson de Pinkie Pie, Smile, de la seconde saison de la série est juste culte.L'insert song du final la second saison de Nanoha A's...Juste LA meilleure chanson de Nana Mizuki selon moiet comme c'est la n°1, je vous la propose aussi lors d'un live aussi épique que la chanson et la série vu que Nana Mizuki l'a chanté sous une pluie battante qui a duré pendant tout le concert sans rien lâcher.