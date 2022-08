Salut !Comme beaucoup de joueurs, à la sortie de ce jeu, je l'ai pris un peu par hasard puisque c'était gratuit, ne m'attendant à rien d'autres qu'un clone de Smash qui tomberait certainement dans les oubliettes et un peu mal foutu.Je suis quand même bien surpris. J'y joue régulièrement, et je prends un pied monstre, de plus, les personnages me parlent beaucoup plus que ceux des licences Nintendo (mais ça c'est perso, et y'a Batman, donc forcément xD).Je vous raconte mon expérience ici :Et un peu de matchs non commenté ici :Alors, vous en pensez du jeu pour le moment ? Plutôt solide ?Le futur roster qui a fuité vous donne envie ?Vous n'avez pas peur que le modèle économique freine les joueurs dans le futur ?MultiVersus aura t-il un meilleur avenir que Playstation All Star Battle ?