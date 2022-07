Fan de SF depuis 35 ans ,je viens de revoir le remake the Thing 2011 , et donc je pose la question .Lequel de ces films est le plus probable en matiére de rencontre avec un entité extérieur ? selon vous .- indépendence day- alien- prédator- paul- mars attack- the thing et sa version 2011- brume- district 9- avatar- the blob- starship troopers- life- men in black- skyline- ETJ'en ai certainement oublié !Paul et son doigt magiquenous dans 2 millions d'années ,avec un IPHONE 36 dans chaque oeilsle gentil qui veut juste téléphoner pour rentrer .le préparateur