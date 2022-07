Hello,





Je viens de m'acheter la Series X et j'ai lancé le DL de Halo Infinite dont la fiche technique affiche plus de 70Go... Mais ça m'installe le Multijoueur Lone Wolves... 53Go.





Je ne désire faire que la campagne mais ça m'installe le multi... quelqu'un sait ce qui se passe et comment ne pas avoir le multi, juste le solo?