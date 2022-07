Salut tout le monde,



Je viens vers vous pour vous demander votre aide. En effet, mon frère qui a Assassin's creed odyssey en physique sur Xbox one, a essayé de l'installer sur Series X. Le jeu s'installe et après 10% environ, l'installation se bloque complètement et il est impossible de poursuivre. Est-ce que quelqu'un aurait la solution car j'ai déjà regardé sur le net et je n'ai rien vu.