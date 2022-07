Salut à tous!Avec la sortie de Gran Turismo 7 et leretour de certains circuits cultes comme Deep Forest ou Trial Mountain, je me suis posé la question suivante: le passage à la HD a-t-il plombé le studio?Il suffit de regarder un comparatif de Deep Forest entre GT3 sorti sur PS2 il y a plus de 20 ans et la nouvelle version sur GT7. Alors ok ils ont fait quelques modif au circuit très discutables mais c'est surtout la direction artistique qui est horrible.Je sais pas pourquoi mais perso GT3 est plus "agréable" à regarder que GT7 pour les décors, les menus, tout est plus élégant. Bien sûr les voitures dans GT7 sont hyper détaillées mais quelque chose ne va pas dans l'ensemble. Et ça depuis GT5. Est-ce que le fait de devoir tout reproduire en 4K est un frein à la créativité des artistes? Pourquoi il était possible de proposer une forêt dense avec des jolis effets d'ombres/lumières sur ps2 pour aujourd'hui avoir quelque chose d'assez fade?Pourquoi Tokyo R246 a été remplacé par la ville fantôme Tokyo Expressway et son gris omniprésent?A croire que c'est un studio désormais rempli de de jeunes dév.Pour rappel :(Les menus de GT3 sont tellement classes, je m'en lassé pas. Digne d'un Persona je trouve: