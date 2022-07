Pour la première fois en France, l'univers de la musique classique et celui des jeux vidéos sont réunis pour la télévision et permettent d'entendre les pages musicales les plus emblématiques de 30 ans de jeux vidéo arrangés pour orchestre symphonique. Du simple "bip" des années 70 aux partitions pour orchestres actuelles, la musique des jeux vidéo est devenue aussi importante que les bandes originales de films auprès du grand public, et ses airs sont devenus des classiques. Le mur du théâtre antique d'Orange est le support idéal pour admirer les plus belles images de jeux, des années 70 à l'époque actuelle. Comme un écran 16/9ème aux dimensions gigantesques, il sert de support de choix pour des projections de cinématiques ou de gameplay. L'image et le son se répondent ainsi sans cesse sur près de 2000 mètres carrés.