Sifu un petit jeu qui sort un peu du lot de par son idée de game over et la variété de ces niveaux avec une direction artistique travaillé.Mais Sifu tire ça force principalement de son gameplay ou on prend plaisir à massacrer les ennemies à coup de technique de combat très réaliste, les compétences débloqué au fur et à mesure donne beaucoup plus de satisfaction.Ce même gameplay demande de la maitrise et un bon contrôle du perso pour vraiment comprendre et apprécier pleinement le jeu. La courbe s'intensifie vraiment à la fin , un peu exigeant mais cela ce comprends au vu du boss de fin.Malgré cela j'aurais aimé voir un peu plus de personnalisations et plus de costumes mais aussi une esquive qui parfois n'est pas très bien réactive.Je dis bravo au studio Sloclap , ce jeu est un cadeau au fan de Kung Fu et un hommage aux films.J'aimerais tellement une nouvelle ip de ce genre mais en plus long.- Un univers frais et une direction artistique charmante- Une bonne difficulté- Le gameplay et la variété des combos- Le travail effectué sur les niveaux et des boss incroyable.- Le système de vieillesse , une idée innovante.- Manque un peu de personnalisation- L' esquive qui parfois à du mal