Voilà, j'y bosse depuis un moment, et il est temps d'en parler plus ouvertement.



beaucoup de gens le savent sur le site, mais j'aime beaucoup Shining Blade que je pourrais presque considérer comme Shining Force 4 si il était pas plombé par une facilité aberrante gachant l'expérience de jeu.



Pendant des années, j'ai cherché des gens pour faire un patch de difficulté (n'ayant aucune compétence en programmation), sans succès et il y a quelques mois, suite à un conseil d'un membre du forum romhacking.net, je me suis tourné vers les Cheats pour arriver à mon but, plus exactement vers les CWcheat (l'équivalent de l'action replay pour la PSP), vu que je sais pas utiliser Cheat Engine.



J'ai trouvé 5 codes qui servaient à rendre le jeu plus facile que j'ai réussi à modifier(ça a demandé du temps car c'est pas si simple que ça) pour en inverser l'utilité.



Ce n'est pas parfait car ce n'est pas aussi précis qu'un patch, mais ça fonctionne assez bien.



Mon nom de Projet est Shining 4Force: Song of the Shining Blade (le nom de projet de Shining Blade était Shining Forth(donc 4ème mais se prononcant Force) et Song car la musique est au coeur du jeu)



J'ai fait pas mal de test pour déterminer 4 associations de codes pour 4 niveau de difficulté comme dans les Shining Force (Very Hard, Hard, Normal et Easy), mais si j'ai put facilement tester les difficulté Very Hard et Hard, je connais clairement trop le system de jeu pour tester efficacement les mode de difficulté facile et normal.



J'aurais donc besoin de personnes ayant pas ou peu d'expérience avec Shining Blade ou Valkyria Chronicles pour tester le jeu avec les séléctions de code pour les 2 modes de difficulté les plus bas.



(vous pouvez tester le jeu sur emulateur PPSSPP ou sur une console hackée)