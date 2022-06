Quelle déchéance quand même, les mecs sont bloqués par le format (6 épisodes) et doivent donc inventer des fausses situations quitte à en devenir ridicule:Zut ils s'échappent encoreScénario util"usant" des facilités scénaristiques accablantes.Les inquisiteurs passent pour des clowns.La troisième soeur (voulant devenir le bras droit de Drak vador) négocie avec une gamine de 10 ans.On peut se balader tranquille avec un costume genre vieil imperméable dont les jambes d'une petit fille devrait se voir à 10km dans une super base secrète rempli de garde.Dark Vador pilier du troisième épisode (bien sur il y a un peu d'ironie compte tenu de la prestation offerte) se retrouve exclu du quatrième (avec une excuse genre il est parti faire ses courses ou il revient après sa séance de basicfit) pour revenir à la fin de l'épisode...ou encore il nous ressort ne me décevez pas, c'est votre nouvelle dernière chance.Non, mais il y a vraiment beaucoup de truc discutable...trop!Au final le truc qui m'énerve le plus c'est qu'ils auront zappé le thème de Dark Vador mais bon pour ce qui est proposé.C'est simple, cette série est complétement inutile.