L'article sur la série Metroid que j'ai rédigé pour gameforever.fr ne cesse de s'enrichir à mesure que les volets sortent. Et maintenant que Metroid Dread est sorti depuis quelques mois, il était grand temps pour moi de compléter encore plus mon article.L'extrait que je vous propose ici est donc ciblé principalement sur le dernier volet en date, mais évoque également les difficultés de Metroid Prime 4, qui finira bien par sortir un jour.Pour rappel, vous pouvez également télécharger sur gameforever AM2R, le remake amateur de Metroid II, en version française.Marquée par deux longues mises en sommeil durant la seconde moitié des années 90 puis la première moitié des années 2010, la série Metroid semble enfin être de nouveau clairement visible dans les écrans radar de Nintendo. Outre la sortie de Samus Returns, l’année 2017 aura également été marquée par l’annonce de Metroid Prime 4, qui a immédiatement suscité de grands espoirs.Sans doute annoncé trop tôt pour rassurer les joueurs alors que le projet n'avait même pas commencé, le jeu connait un développement si chaotique que Nintendo s'est retrouvé contraint d'annoncer son report... pour reprendre le projet du début ! Si cette annonce est effectivement inquiétante et renvoie la sortie de Metroid Prime 4 à une date indéterminée, elle ne l'est pour autant pas sur la conviction que Nintendo a du potentiel de ce jeu et de la série Metroid. Preuve en est : Retro Studios est revenu aux commandes pour reprendre en main ce projet, certes mal embarqué.La rumeur du développement de ce jeu, apparue en 2005 et concrétisée avec un message contenu dans Metroid Prime 3 en 2007, était donc bel et bien avérée depuis tout ce temps. Dans un carnet de développeur accompagnant la présentation du jeu à l'E3 2021, le producteur Yoshio Sakamoto y explique que Metroid Dread avait bien été à l'étude en 2005, puis fut relancé en 2008 pour DS, mais que les technologies de l'époque ne permettaient pas de réaliser le jeu tel que son équipe s'en faisait l'idée.Le projet, également pensé pour un gameplay 2D qui n'était un temps plus en vogue pour la série Metroid, est ainsi abandonné, jusqu'à ce que le remake de Metroid II et la collaboration avec MercurySteam parviennent à convaincre Nintendo et Sakamoto de reprendre (enfin) l'idée d'une suite scénaristique à Metroid Fusion sorti 19 ans auparavant. A peine annoncé, "Metroid 5" sort donc fin 2021 sur Switch !ainsi que de leurs créateurs. C’est ainsi la première fois que le peuple Chozo – jusqu’alors porté disparu – est bel et bien présent dans une aventure de Samus, explorant (pour une ultime fois ?) les dernières zones d’ombre du passé de la chasseuse de primes. Parmi ces zones d’ombre, se trouve un nouvel antagoniste surpuissant, Bec de Corbeau. A la tête de la faction guerrière des Mawkin, ce général Chozo particulièrement brutal et sans pitié s’oppose à la faction des scientifiques Thoha qui ont élevé Samus.Véritable traquenard tendu à Samus, ce monde hostile regorge de nouvelles menaces, à commencer par les EMMI, des robots patrouilleurs qui traquent Samus sans relâche dans des zones bien délimitées. Ces ennemis poussent ainsi un peu plus le concept du SA-X de Metroid Fusion en usant de stratégies plus variées, et leur échapper ne sera pas une partie facile.Mais d’autres terribles adversaires attendent également Samus, laquelle redevient une guerrière taiseuse et mortelle. Fusion et tout particulièrement Other M avaient adouci l’image de Samus, révélant ses émotions et ses failles, mais Samus Returns avait déjà amorcé le contre-pied, avec il est vrai un épisode peu scénarisé. Dread tourne donc la page de la Samus trop sensible, qui n’aurait de toute évidence pas cadré avec l’ambiance générale sans concession du jeu. Les seuls mots de la chasseuse seront ainsi prononcés en langue chozo, de quoi faire frissonner les fans, et seule la voix robotique d’Adam - lui aussi de retour après Fusion - vient parfois rompre la solitude de Samus., bien aidé par la campagne publicitaire de la Switch OLED qui se pare de joycons blancs pour mieux mettre en avant le jeu et ses antagonistes robotiques. A peine quelques mois après sa sortie,, seuil qu’aucun épisode de la série n’avait réussi à franchir !Cela valait bien une mise à jour gratuite, offrant notamment un Boss Rush, ainsi qu’un mode Terreur qui porte bien son nom – Samus mourant au moindre coup.Metroid Prime 4 a été un moment le jeu le plus attendu de la série, mais la réussite totale de Metroid Dread a véritablement rebattu les cartes. Nintendo ne devrait évidemment pas en rester là avec les épisodes 2D ainsi que sa collaboration avec MercurySteam.S’il n’est pas exclu que la série Metroid fasse parler d’elle pour un projet dont on ne saurait encore rien, l’avenir immédiat de la série n’en demeure pas moins Metroid Prime 4. Au moins sait-on que le projet existe bel et bien, et que Nintendo se fera sans aucun doute le devoir qu'il aille à son terme, ne serait-ce parce que la firme de Kyoto ne peut tout simplement plus faire marche arrière sans écorner sa réputation.Metroid Dread est toutefois venu apporter une preuve rassurante sur l’avenir de ce projet mal né : même après plusieurs abandons et une mise en sommeil d’une dizaine d’années, le succès peut être au rendez-vous si les planètes Zebes, SR388 et maintenant ZDR sont bien alignées !Voilà pour la partie de mon article sur Metroid Dread !