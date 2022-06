Confirmant que Wano est un énorme flop:- Big Mon / Kaido OUT on en reparle même pas.- Mononosuke adulte est dévoilé- Yamato rejoint les mugiwara (mais façon Jinbei pas maintenant)- Mononosuke nouveau Shôgun- Kinemon est déjà guériVoilà...

Who likes this ?

posted the 06/02/2022 at 09:52 AM by ratchet