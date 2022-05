La vidéo d'un DLC pack Tekken 7 pour Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown vient de tomber, je pensais au départ que c'était pour des persos de Tekken dans Virtua Fighter, eh non, ce sont juste de vulgaires costumes à la con, et ils osent appeler ça une collaboration ? si encore c'était une collab comme les persos de virtua fighter dans dead or alive 5 ce serait intéressant, ou comme akuma ou geese dans tekken 7, ça passerait, mais c'est des putains de costumes pfff, SEGA me déçoit de plus en plus, je suis du coup moins chaud pour les annonces à venir de leur côté pour ce début Juin.