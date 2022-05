Après Obi-Wan Kenobi, Cassian Andor va faire son arrivée sur Disney+ dès cette année et marquer une première pour Star Wars sur la plateforme.- la série est composée de pas moins de 12 épisodes, soit le record pour les séries live-action de Star Wars.- La série promet également d’étendre l’univers de Star Wars au travers de nombreux nouveaux personnages.

posted the 05/24/2022 at 03:07 PM by mafacenligne