En fait Kotaku s'est fait "Ratio" par Xbox sur twitter à force de raconter des conneries dans leur articlesOn remarque surtout à travers le tweet un changement d'attitude du compte officiel du gamepass, d'habitude ils laissent couler les critiques et les betises gratuites que beaucoup viennent déverser, mais depuis le report de starflied on a l'impression que beaucoup en profitent pour venir deverser tout et n'importe quoi, et kotaku ça doit faire le 3eme ou 4eme article ou tweet du genre visant à attaquer xbox ou le gamepass (on est d'accords que ça fait pas sérieux pour un média qui se dit pro) et là contre toute attente le compte officiel du gamepass a répliqué avec humour et subtilité, mais je crois que le message est bien passé cette fois