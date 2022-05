A surveiller de très près. Par le créateur de Dead Space et des anciens de viscéral. On incarne Jacob sur l'une des lunes de Jupiter et une prison étrange remplies de monstres que j'imagine aussi dégueulasse que ceux de ds. Gameinformer à vu le jeu ça devrait tomber bientôt pour du gameplay hype au max.

Who likes this ?

posted the 05/20/2022 at 07:08 AM by denton