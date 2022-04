- GOLD n-fold gain

_C0 GOLD n Bai

_L 0x200734C4 0x0E20044C

_L 0x20001130 0x8E05000C

_L 0x20001134 0x03E00008

_L 0x20001138 0x00073xx0

xx = 84 88 (times 2) 8C (four times) 90 (8 times) (times 16)



- Acquisition times EXPn

_C0 EXP n Bai

_L 0x200734B8 0x0E200448

_L 0x20001120 0x8E060004

_L 0x20001124 0x03E00008

_L 0x20001128 0x00063xx0

xx = 04 08 (times 2) 0C (four times) 10 (8 times) (times 16)



- Acquisition times SOULn

_C0 SOUL n Bai

_L 0x200734CC 0x0E200450

_L 0x20001140 0x8E060010

_L 0x20001144 0x03E00008

_L 0x20001148 0x00052xx0

xx = xx = 84 88 (times 2) 8C (four times) 90 (8 times) (times 16)





Depuis des années, j'essaye de trouver un moyen de modifier la difficulté de Shining Blade sur PSP.Le jeu a potentiellement un des meilleur systeme de combat de tactical RPG étant un mix entre Valkyria Chronicles, Sakura wars et Shining Force.Cependant, il est beaucoup trop simple, n'ayant aucune compétence en programmation, quelqu'un m'a sugéré de passer par Cheat engine pour modifier le jeu, et malheuresement, c'était encore trop complexe pour moi.Mais j'ai alors eu une idée, passer par CWCheat (en gros l'action Replay de la PSP) pour une compilation de code pour rééquilibrer la difficulté du jeu. Le problème, c'est que tout les cheat codes dispo sur le net servent à rendre le jeu plus facile et il a donc fallu les modifier.J'ai selectionné 5 code.-Le premier servait à empecher les ennemis d'agir en leur donnant 0 points d'action, je l'ai modifié pour faire que leur points d'action ne baissent plus:Resultat, tout les ennemis agissent dans leur tour (contre uniquement 2 ou 3 dans le jeu de base)-Le second servait à multiplier l'attaque des perso, j'ai put le modifier pour diviser l'attaque des personnages (j'hésite encore entre 3 et 4).Et les 3 autres servent à diviser l'XP, l'or et les Soul Points (servant à améliorer les compétences), mais malgré mes tentative, impossible de les modifier pour diviser (tout au plus, j'ai réussi à faire multiplier par 0 et donc supprimer totalement le gain, ce qui ne sert à rien)j'ai donc besoin d'aide pour modifier les codes que voici: