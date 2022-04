5 POINTS





Oui, il me faut un temps pour digérer. Peut-être quelques jours, des semaines sans doute. Ou peut-être en écrivant ces lignes car à ce moment précis, je ne saurai dire ce que m’a fait ressentir Elden.Lorsque je boucle un jeu (ou qu’il me tombe des mains), je peux affirmer de manière assez nette si le jeu m’a plu (kiffé, subjugué, agréablement surpris et autres superlatifs de votre choix) – laissé indifférent – carrément détesté au point de me demander « pourquoi je souffre dessus ? » Et pour le coup, Elden ne rentre dans aucune de ces 3 boites. Il m’est presque impossible de statuer sur le cas Elden tant j’ai ressenti tout et son contraire.Bien sûr, mon but n’est pas de faire le vieux con réac’ qui poste un avis à contre-courant mais d’expliciter l’étrangeté de mon expérience de jeu sur Elden Ring.Et parce qu’il faut rendre à Marika ce qui appartient à Marika, je vais énoncer les différents exploits de ce jeu en ce qui concerne mon expérience dessus en: A aucun moment, lancer Elden était une peine ou j’ai eu la crainte de m’ennuyer, tant il y a de choses à voir, à dénicher, à explorer et à combattre. Certes, on ne fait que combattre et l’histoire semble à la fois organique et absente dans notre progression. Moins que dans un Dark Souls, plus proche d’un Sekiro mais cela n’empêche que l’on est impliqué et on ressent un appel à l’aventure à chaque nouvelle zone, catacombe, donjon débloqué.: Parlons-en de la narration, le « cercle de la discorde » à chaque Soulsborne qui vient à sortir. C’est assez drôle car un jour après l’avoir terminé, j’ai lancé son antithèse vidéoludique (Life is Strange True Colors qui annonce du très, très bon sur le peu que j’ai joué) et la différence est majeure. Elden donne à lire en description d’objets, matériau et équipements en tout genre mais je dois faire l’aveu de n’avoir pratiquement rien lu. Là où dans des jeux plus narratifs, on a l’essence du scénario très tôt et sans effort. On me dira dans l’oreillette : « gnan, gnan, gnan ! Si tu lis pas, forcément tu peux pas comprendre toute l’histoire ». Et je dirais « oui, j’en consens » mais en vrai, j’ai réussi à comprendre l’histoire et les grandes lignes sans ça. Cette lecture supplémentaire constitue un labeur que je ne voulais pas m’infliger pour me rajouter 20h de jeux supplémentaires à la manière d’un Skyrim malgré la très bonne qualité d’écriture qui transparait déjà dans le peu de dialogues que nous dépose avec fierté un jeu dont je reconnais à fait des efforts d’accessibilité sur ce versant.: Oui ! Je l’affirme ! Le jeu raconte plus dans ses décors que sur des dialogues parfois obscurs, sans jamais être ampoulé ou trop référencé pour rien, fort heureusement. On fait du lien facilement entre des personnages et des zones, des objets et des quêtes personnelles et intimes, entre des monstres et les cultes-factions-royaumes et cette subtilité qui va chercher dans le non-équivoque est assez rafraichissant car cela permet de se laisser narrer sans un mot en traversant des étendues et j’ai en tête qu’une poignée de jeux qui auront su le faire avec autant d’attention et de soin que Elden. Et bien que je sois plus sensible à un style graphique plus cartoonesque ou mangaïfié (aquarelle, crayonné, cel-shading) cela reste une soupe des quatre saisons pour les yeux et un plaisir sensoriel pour les oreilles, entre autre et à chaque instant. Par la météo, les bruitages de monstres inquiétants, les pentes escarpés, les descentes sinueuses, les ponts de fortunes, les poutres fines comme un fil dentaire, des lacs empoisonnés qui font chialer et des égouts vomissant. C’est foutrement beau et varié, donc on dit « OUI ! »: « Ouais mais ton expérience de jeu est biaisé si tu utilises *listes exhaustives* » . A croire qu’il faut faire le jeu en slip, dague +20 ATK pour être légitime à finir un Soulsborne. Sans vouloir lancer un débat, je vais le clore dès le départ en disant que j’ai fait les deux. Appris les patterns de boss et les abattre sans cendre, ni magie et à l’inverse utiliser ceux-là et plus pour l’emporter. Et enfin, j’aurai trouvé un juste milieu avec un apprentissage et un assist différent en fonction de la situation. Genre Radhan en solo, ouais bof. Idem pour Maliketh ou Miquella qui, en toute honnêteté, est gérable après un bon apprentissage du timing des esquives mais demande fatalement des heures d’apprentissage (temps encore une fois que je n’ai plus). Finalement, Godrick aura été une danse de plusieurs heures que j’aurai pris un réel plaisir à apprendre et à maitriser tout comme Vyke à la lance qui m’aura fait crisser des dents mais dont la victoire par la seule force de mes reflexes aura su me procurer un sentiment d’accomplissement inestimable. Et en soit, je ne ressens pas de honte car je sais avoir adhérer à la vision des créateurs tout en profitant d’aide afin de m’encourager à ne pas lâcher le jeu par frustration (hey salut Dark Souls de mes deux qui puni sans retenu et sans checkpoint pratique).: Ce qui me permet d’aborder mon point préféré du jeu. Son multi coop (moins les invasions qui sont fun mais que j’ai rarement eu à faire ou à subir – sauf ceux imposé par la progression). Le fait d’avoir la possibilité d’invoquer jusqu’à trois autres joueurs très tôt dans le jeu ou d’être soi même invoqué pour faire des donjons ou combattre des boss affamés de sang, est pour moi la vraie réussite du jeu et du genre de manière générale. A l’image des inscriptions sur le sol, tantôt du troll tantôt un vrai fil d’Ariane pour ne pas crever bêtement (qui heal l’auteur à chaque évaluation laissée), on ne se sent jamais seul dans un univers hostile au possible où même les pnjs semble suivre leur propre quête sans vraiment se soucier de notre devenir. Une belle preuve que le jeu vidéo est aussi de ces moyens de communication capables de transcender l’individualisme qui gangrène chacun d’entre nous une fois la manette posée.Bah la question ne se pose même pas, en fait. Sur le papier, il coche « presque » tout ce qui fait un jeu marquant. Le passage à un statut de chef-d’œuvre dépendra là par contre des sensibilités de chacun.Parce que le constat aura beau être bon, excellent même, y a finalement un truc qui a cloché dans mon rapport au jeu :Parce qu’outre ce que j’ai cité sur le multi-coop, les moments de difficultés extrêmes m’obligeant à apprendre les patterns et les panoramas, bah le jeu ne m’a pas chamboulé ou fait crier au génie. Non pas que j’avais des attentes insurmontables pour ce studio de « petits boulanger » habitué à envoyer du four tout en balançant des pains reçus par les fans avec un masochisme déconcertant mais juste le sentiment d’être (un peu) passé à côté de quelque chose.Je pensais que c’était les « vrais affrontements » sans assist mais il s’avère que non car j’aurai pu finir par abandonner le jeu par manque de temps à consacrer à apprendre à chaque fois les patterns d’attaque de chaque boss (petit comme légendaire). Ce temps me manque car mon backlog s’allonge fatalement en parallèle et l’envie de jouer à autre chose.102h dessus et la sensation d’être libéré, veut tout dire. Même avec de l’aide et l’utilisation de presque tous les outils pour garder un bon rythme dans ma progression, le jeu aura été chronophage. Mais pas comme un Zelda BOTW mais plus comme un Mass Effect proposant un univers généreux, un lore vraiment original, un monde un poil « trop généreux » au point de se dire que nettoyer la Map est-il fait par curiosité et « exaltation enflammée » ou parce que ne pas le faire serait du gâchis au vu du travail abattu par FromSoftware ?Viens alors le sentiment que le jeu aurait dû avoir une série, un livre ou un film rendant honneur à une histoire au potentiel incroyable afin de diluer un peu de tout ça et sa durée de vie.OUI! Elden Ring est une révolution non pas dans une éprouvette mais plus dans le genre qu’il a crée de ses propres mains. Et pour avoir fait DS1, Sekiro, Bloodborne, Ni-Oh (tous non fini malgré une bonne progression sur chacun), je peux affirmer que c’est le meilleur du genre, ne serait-ce que pour la liberté dans le choix de progression dans l’intrigue, les effigies de Marika (genre introduire ce type de Checkpoint casse la vision du studio?) et la possibilité de toucher/changer de classe à la volée sans que cela soit contraignant et donc de s’adapter à un boss récalcitrant.Je le réaffirme encore, Elden Ring est un grand jeu qui m’aura fait rire, rarement pleuré ou frustré car juste et donnant la main quand ce n’est pas un autre joueur avec qui raid une catacombe, comme le ferait Olivier Attone et Ben Becker sur un terrain de foot (encore merci à Jekka tête de Gargouille, pote de passage avec qui j’aurai malaxé des mobs avec une synchro d’un « autre monde »). Merci les boulangers