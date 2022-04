Seul bémol : le jeu peut se montrer très bavard, et paradoxalement, la balance – symbole de vos choix – n’est pas toujours bien équilibrée entre l’histoire un peu longue et les batailles. Triangle Strategy n’en reste pas moins un jeu passionnant, doté d’une BO magnifique.

Les différentes batailles se renouvellent, et le challenge est consistant, d’autant que votre façon de jouer influe aussi sur la détermination de vos convictions. Hormis une route secrète imposant une série de choix précise, vous restez cependant maître de vos décisions, et l’histoire bien écrite ne manquera pas de vous confronter à leurs conséquences.

Like

Who likes this ?

posted the 04/08/2022 at 04:22 PM by obi69