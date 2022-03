jeux de combat

Il était vraiment temps qu'il fasse sont grand retour et je parle bien sur du boss le plus charismatique et plus stylé de la saga KOF je parle bien évidemment de RUGAL (à part Goenitz les autres boss c'était pas trop ça pour moi perso)Espérons que le perso soit toujours aussi bon à jouer (sauf sa version qui comme d'habitude sera beaucoup trop cracker).ps : pas fan de la voix tellement l'ancienne étais bien, dommage qu'elle ait changé mais on si fera