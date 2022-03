La première vague du DLC de Mario Kart 8 Deluxe est lancée, avec 8 circuits sur les 48 (!) que comptera au total le pack additionnel. Je vous propose une première analyse sur le contenu, avec une présentation des circuits.de nombreux yeux avisés ont bien vite remarqué dans le trailer d’annonce une réalisation apparemment en deçà des standards de Mario Kart 8. Qu’en est-il ?il ne s’agit pas là d’un Mario Kart 3DS ou smartphone bêtement transposé à la HD, et si le Circuit Toad ou la Corniche Champignon ne décrochent pas la mâchoire, le Supermarché Coco, les 2 circuits Tour ou le Dojo ninja sont en revanche vraiment très jolis, avec des décors très détaillés. Les textures sont malgré tout visiblement plus pauvres que celles du contenu de base. Inégal donc, mais tout de même satisfaisant., celles du contenu de base de Mario Kart 8 Deluxe bénéficiaient d’arrangements avec de vrais instruments. Pas toutes, certes. Pour cette 1ère vague, la qualité n’est pas la même : retour à une orchestration au synthé, mais à un niveau qualitatif supérieur aux opus Wii et 3DS. Toutes les musiques remixées (y compris celles issues de Tour) offrent des sonorités très typées « Mario Kart 8 », et ne sont ainsi pas dissonantes comparé aux musiques du jeu de base.Bref, les craintes sur la réalisation technique de ce DLC sont quand même en partie dissipées.. Première chose à souligner : aucun d’entre eux ne propose de passages antigravité. Ce n’était pas systématique non plus dans le contenu original de Mario Kart 8, mais c’est tout de même dommage, car certains circuits – comme le Supermarché Coco – auraient pu en bénéficier.Ah là, je dois dire qu’on est gâtés, nous autres Français ! Paris ouvre le bal, et c’est Paris comme vous ne l’avez jamais vue ! Imaginez seulement si de la circulation avait été ici ajoutée : des bus à la queue à leu leu ; des voitures qui klaxonnent et conduisent n’importe comment ; des vélos, scooters et autres trottinettes qui déboulent de n’importe où… La difficulté aurait été infernale, mais le nom du circuit n’est pas Cauchemar à Paris !Sur le circuit en lui-même, la surprise est qu’il intègre en une seule course toutes les variantes de Tour. Pour intégrer ce contenu, le circuit propose ainsi une première route pour les 2 premiers tours, et une route alternative pour le dernier tour (et en sens inverse!), ce qui est une nouveauté dans un Mario Kart.Sans être difficile, cette promenade est tout de même une bonne entrée en matière. Honnêtement, c’est un circuit que j’ai trouvé vraiment plaisant.Si le circuit « novice » de Mario Kart 7 n’est pas mauvais en soi, j’espère qu’il n’y aura pas d’autres courses du genre à l’avenir dans ce DLC. Cette course est reprise telle quelle du volet 3DS, rien d’autres à ajouter.Un remake cette fois bien plus intéressant. Ce circuit issu de Mario Kart 64 avait été repris tel quel pour Mario Kart DS, mais avait été refait pour Mario Kart Tour ; c’est cette dernière version qui est logiquement reprise ici. Le passage dans le tunnel est sensiblement prolongé, et le circuit inclut une phase de parachute là où il n’y avait avant qu’une bête ligne droite. C’est un très bon remake, du niveau de ce qu’on pouvait attendre dans ce pack. Mon petit coup de cœur !Ce circuit de Mario Kart Wii avait déjà été repris dans Mario Kart 7. Si sa réalisation graphique soignée est (presque) au niveau de Mario Kart 8, pas de phase anti-gravité, et on retrouve une version grandement similaire à l’original sur Wii, avec un seul changement notable : les voitures en fin de circuit sont désormais statiques.Nul doute que ce circuit très populaire devrait être fréquent en ligne.Le thème de cette coupe est le Japon. Et on commence par le Japon moderne, avec Tokyo. Tout comme le circuit de Paris, chaque tour emprunte une nouvelle route, de quoi faire une visite condensée de la capitale nippone ; et au pas de charge. Globalement, ce circuit est plus rapide que Paris, avec moins de virages… mais pas aussi réussi à mon goût. Ça manque de wasabi !La surprise de ce DLC. Ce circuit issu de Mario Kart DS n’avait jamais été repris depuis. Pas le plus enthousiasmant de prime abord, d’autant que le circuit n’a finalement pas beaucoup changé depuis la mouture originale, mais finalement un bon choix car le circuit est assez technique. En 200cc, c’est vraiment du sport pour éviter la circulation et négocier les virages !Cette course avait été reprise dans Mario Kart DS, et a tout récemment été refaite pour Mario Kart Tour. Bien refaite ? Je serais plus mitigé. La nouvelle version a ôté quelques difficultés et ajouté du relief, mais la comparaison avec l’autre circuit céleste de Mario Kart 8 (le brillant Voie céleste) n’est pas à son avantage. Un circuit sympathique et fun, mais un passage antigravité n’aurait pas été de trop.Le final réserve un circuit consistant : le Dojo ninja. Apparue initialement dans Mario Kart Tour, c’est un circuit technique avec de nombreux passages secrets, et un cadre original. Peu adaptée à la version smartphone à cause de ses virages abrupts et ses obstacles, cette course estampillée « Mario Kart 8 » peut maintenant donner sa pleine mesure !A mon sens, l’atout majeur de cette vague de DLC, ce pourquoi on paye pour du nouveau contenu.Voilà pour mon analyse sur le contenu de cette première vague de DLC. On aura sans doute des nouvelles de la 2ème vague au mois de juin, en tablant sur une sortie en juillet au plus tard.Il reste 10 coupes, et il y aura 1 circuit de Mario Kart Tour en ouverture de chaque coupe. Certaines courses sont déjà connues : New York, Berlin, Sidney, Vancouver, Singapour, Londres, Los Angeles + 2 leakées (Amsterdam et Bangkok) et certainement d’autres non connues à ce jour.Il faut ajouter également Mont festif, une course apparue dans Tour mais qui pourrait être estampillée « nouveau circuit », et que je verrais bien arriver en fin d’année (dans la coupe Lune, par exemple). D’autres nouveaux circuits sont donc à attendre, et ils pourraient être plus nombreux qu’attendus (8 au total d’après un leak, à moins que les choix de Nintendo ne soient pas encore arrêtés à ce stade). Je mise tout de même sur au moins 1 circuit tout nouveau par vague, donc 6 au total.. Pour les curieux, le lien par ici : https://gamefaqs.gamespot.com/boards/200276-mario-kart-8-deluxe/79947459C’est tout de même considérable, sachant que la sélection de circuits rétro était bloquée à 16 dans les Mario Kart DS, Wii et 3DS (et Wii U initialement).Reste à savoir quand. Mario Kart Tour donne de bons indices sur les circuits qui seront présents dans le DLC, mais les surprises ne sont pas à exclure. La réalisation graphique du pack ayant en partie rassuré, les circuits ne seront ainsi pas repris tels quels de Mario Kart Tour.ne laisse de place à de prochaines arrivées, mais tout espoir n’est pas perdu : une pub pour Kamek (le sorcier acolyte de Bowser) apparaît notamment dans Supermarché Coco. Indice, ou simple reprise des pubs de Mario Kart Tour ?A lire également : Tous les avis pour la série Mario Kart