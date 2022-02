Bon ben vu que personne n'en parle sur le site voici la news qui tourne depuis hier soir concernant Steam et le GamepassLorsqu’il a été demandé à Gabe Newell s’il était intéressé par la création de son propre service d’abonnement, ou si nous pourrions voir l’arrivée du PC Game Pass sur Steam, il a répondu :[...]Si la console de Valve est vendue avec SteamOS, il est tout à fait possible d’y installer d’autres launcher de jeux comme l’Epic Games Store, GOG ou encore le PC Game Pass ; du moins en théorie. Accéder à ces titres peut être fastidieux puisqu’il faut au préalable installer Windows et les différents drivers de compatibilité ne sont pour le moment pas disponibles.L’idée de voir le PC Game Pass intégrer Steam serait donc forcément très intéressante pour les utilisateurs de Steam Deck, ou même simplement les utilisateurs de PC. Le Microsoft Store n’est pas l’endroit idéal pour gérer et télécharger des jeux, et nombreux sont les joueurs à pester la multitude de launcher nécessaire au lancement de certains titres.Phil Spencer a, à plusieurs reprises, félicité Valve à propos du Steam Deck. Gabe Newell évoque avoir beaucoup parlé du sujet Game Pass et que les équipes cherchent à satisfaire les requêtes des consommateurs.Proposer le PC Game Pass sur Steam n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît puisque les versions des jeux sont souvent différentes des versions Steam. Nous avons hâte de voir comment les deux géants pourront collaborer à l’avenir.