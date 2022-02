Je vous propose mon avis du nouvel opus de la célèbre saga horrifique, j’ai nommé Resident Evil Village.Alors tout de suite je veux vous dire que j’ai trouvé les 3 première heures du jeu tout simplement fantastiques.A mon sens à elles seules elles surplombent tout ce qu’on a pu créer dans le genre survival horror depuis ces 10 dernières années.Déjà l’intro du jeu donne le ton, elle est surprenante et intrigante car elle implique un personnage bien connu de la saga qui joue clairement le rôle d’un antagoniste impitoyable.Ensuite il y a l’arrivée dans le village avec son ambiance flippante aux graphismes somptueux, ses nombreux personnages que l’on rencontre, ses nouveaux monstres qu’on va devoir affronter ainsi que sa bande d’antagonistes, sa mise en scène géniale et la présentation de notre héro qui dès le départ morfle et se fait torturer physiquement comme jamais.Je parlerais ensuite du fameux château, qui arrive très rapidement au début du jeu et de son intérieur hallucinant de détails qui montre combien les dev se sont défoncés pour nous en mettre plein la vue.C’est simple chaque pièce à fait l’objet d’un soin extraordinaire, c’est pour moi les plus beaux intérieurs que j’ai pu voir dans un jeu vidéo.D’ailleurs à peine arrivé dans le château on enchaîne là encore les séquences géniales, on croise de nombreuses fois les antagonistes à l’intérieur, on explore ce château du plus profond de ses cachots jusqu’à ses toits et jusqu’à ce que notre périple se clôture par un combat avec un boss dantesque à tout point de vue.D’ailleurs la 1ere réflexion que je me suis faite c’est de me dire que si déjà le tout 1er boss du jeu était aussi fantastique je n’imaginais même pas ce que le dernier boss allait donner.Sauf que… Sauf que voilà, malheureusement une fois sortie du château, une fois ces 3/4 heures géniales et captivantes passées, le jeu perd son souffle d’un coup et oscille alors jusqu’à la fin entre le moyen et le passable, entre l’intéressant et l’ennuyant.On voit que Capcom à chercher dans cet épisode à chercher à renouveler un peu le « sang » de sa série, en y incorporant des éléments complètement inhabituels par exemple en puisant son inspiration dans des titres comme MGS, Silent Hill ou bien même Final Fantasy.Autant sur le papier cette intention est louable mais au final, manette en main, cela m’a donné l’impression que dès lors le niveau du château terminé, Capcom semblait tâtonner pour renouveler l’intérêt du joueur et maintenir le rythme du jeu sans jamais y parvenir malheureusement.Au final en vrac après le château on se retrouve ensuite à traverser un lieu tout droit sorti d’un Silent Hill, pourquoi pas mais la chose est au final mal amenée et l’explication du pourquoi du comment de cette séquence très peu convaincante.Capcom nous propose également au menu une redite « modernisée » du El Lago de RE 4, là aussi pourquoi pas, les monstres marins sont généralement captivant et flippant, mais toute la séquence bien que stressante n’a rien de marquante.On fait un détour dans des ruines et une grotte pour faire face à un boss qui semblait génial lors de la 1er rencontre au début du jeu mais qui là aussi se révèle décevant tant le combat est basique.On continue dans un niveau « industriel », le plus long niveau après le château, mais tellement moins intéressant à faire, faute à des décors basiques plongés souvent dans l’obscurité. Là aussi le boss n’a rien de palpitant et ne demande qu’à ce qu’on le bourrine sans statégie pour s’en débarasser.On se retrouve vers la fin du jeu avec une séquence digne d’un call of duty qui vient absolument détruire toute l’ambiance et la maîtrise de l’univers présenté au début du jeu . Honnêtement cette séquence m’a littéralement choquée tellement je n’ai pas compris ce qu’elle foutait dans un RE et encore moins dans ce jeu qui commençait si bien.Et on termine avec le dernier boss qui semble s’être échappé tout droit d’un FF. Un dernier combat là aussi tellement basique, qui a aucun moment n’époustoufle faute à une mise en scène à l’économie : à l’opposé donc du tout 1er boss.Bref vous l’aurez compris cet épisode pour moi vaudrait 10/10 si on s’arrêtait au 1er tiers du jeu. Mais la suite étant une réelle déception pour moi je lui donne 6,5/10.