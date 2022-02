Hello ! Vous n'êtes pas sans savoir pour ceux qui lisent mes articles que j'ai finis récemment et à 100 % s'il vous plaît Super Mario 3D World que j'ai trouvé vraiment très bon. Mais je suis pas là pour parler de ça aujourd'hui.Comme vous le savez, la ressortie sur Switch de ce jeu à ajouter un petit "DLC" "Stand alone" nommé Bowser Fury. Mais kézaquo ?Bowser Fury donc est une aventure supplémentaire inclue sur la version Switch de 3D World et entraîne Mario dans un tout nouveau monde.L'histoire est que Bowser est devenu totalement incontrôlable et gigantesque de surcroît. Bowser Junior appelle même Mario, son pire ennemi, pour l'aider à calmer son père et à lui faire retrouver sa forme originelle.Le jeu reprend les mécaniques de 3D World, le costume de chat y est omniprésent, pleins de petits chatons peuple les îles et même les ennemis de Mario ont des oreilles de chat.Le but du jeu sera de récupérer des "Astres Félins" pour raviver les phares et surtout faire apparaître les cloches géantes qui transformeCar oui, si tout est ensoleillé dès le début, mais après environ dix, quinze minutes, le ciel s'assombrit, il commence à pleuvoir et Bowser fait son entrée. Le ciel devient noir et orageux et l'immense Bowser apparaît devant Mario bien décidé à lui faire la peau.Les apparitions de Bowser sont remarquable, et font leur petit effet, d'autant plus que son design modifié pour l'occasion est très réussi, gigantesque et imposant.Une fois la furie de Bowser passait, celui ci se calme avant de réapparaître un peu plus tard. Si vous chopez un astre félin lors de son apparition, il s'en ira illico, de quoi pas attendre bêtement si vous voulez pas l'affronter pour le moment.Les phases de "jour" se composent de différentes épreuves de plateforme à accomplir, déjà aller tout en haut allumer les phares, ramasser des pièces, trouver cinq fragments d'astre félin etc...Au fur et à mesure que vous chopez les astres, vous pourrez débloquez les cloches géantes pour affronter Bowser. Ces phases là font tellement "Godzilla VS King Kong", ça m'a fait énormément pensé au Kaïju.Le but sera de réduire la barre de vie de votre pire ennemi a zéro en combinant les attaques jusqu'à ce qu'il s'en aille. Une fois Bowser vaincu une première fois, un pan de l'île vous sera désormais accessible, etc etc.. jusqu'à avoir la map complète. Autrement, le liquide noir vous empêche d'avancer.Ces phasesIl sera nécessaire d'avoir un nombre conséquent d'astre pour pouvoir affronter Bowser, ce qui vous oblige évidemment à parcourir les différents îlots. A noter la distance d'affichage très satisfaisante pour la Switch, et le soin apporté au différents effets comme l'eau, le feu, les couleurs etc...Mais faut avouer que quand Bowser nous crache du feu sous le tempête et à dos de Plessie qui vire à toute allure sur l'eau, ça fait son petit effet visuellement, (même.si ça rame un peu).Dommage aussi que Bowser Jr n'est pas été plus exploité que çaA noter qu'une fois l'aventure terminée une première fois, vous pouvez revenir sur l'île pour essayer de faire le 100 % c'est à dire récupérer tous les astres (100 en tout) de quoi offrir une durée de vie satisfaisante pour le genre. Dommage aussi qu'il faille parfois attendre l'apparition de Bowser pour récupérer certains astre, de quoi attendre 10 minutes bêtement...Conclusion :