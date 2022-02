Mr Plouf avait promis qu'il ne testerais plus jamais un jeu Pokémon après Epée/Bouclier. Il a manifestement changée d'avis.Sur ce je vous laisse, je dois finir Girlfriend, Girlfriend avant la Saint Valentin. Je suis en train de me dire que Twilight aurait été une meilleure idée....... Oui je sais c'est HS, mais c'est ma new, j'écris ce que je veux, allez bisous.Plus sérieusement il trouve le jeu moche (comme d'hab) les personnages c*s, l'univers trop enfantin, qu'il se fait défoncer par BOTW, MH Rise et Xeno 2. et qu'il est ..... Fun et que LPA a des bases pour le prochain, ou dans 4-5 opus.Rendez vous pour la 12 G !