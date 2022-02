Sumco a fait ces déclarations mercredi après avoir annoncé des revenus et des bénéfices supérieurs aux estimations des analystes. La société a également prévu des ventes et un résultat d'exploitation pour le premier trimestre supérieurs aux prévisions.

L'entreprise a déclaré qu'elle ne serait pas du tout en mesure d'augmenter sa production cette année, malgré la forte demande des clients qui recherchent désespérément un approvisionnement à long terme. L'entreprise a déjà fait ce qu'elle pouvait pour optimiser ses lignes de production existantes, et le déséquilibre entre l'offre et la demande est constant pour l'ensemble de ses produits, y compris les plaquettes de 200 et 300 mm.

posted the 02/10/2022 at 12:34 AM by altendorf