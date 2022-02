C'est en effet, Spanku très populaire dans le milieu de l'anime pour avoir des infos fiables qui vient de déclarer que Nier Automata aura le droit à un anime. Même si je trouve inutile enfin dans le sens où Square-Enix quand ils adaptent leur licence en Anime, c'est assez naze comme avec l'anime FF7. En général, seul Namco arrive à faire des choses bien grâce à Ufotable. Quand je vois Persona 5 en anime, c'est putain de dégueulasse et à chier xD.

posted the 02/04/2022 at 12:58 PM by lion93