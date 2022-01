« Dans Elden Ring, nous n'avons pas essayé intentionnellement d'abaisser la difficulté du jeu, mais je pense que davantage de joueurs le termineront cette fois. Comme je l'ai mentionné, le niveau de liberté dont dispose le joueur pour progresser dans le monde ou revenir à un défi plus tard sont autant d'éléments qui, selon moi, aideront les gens à traverser le jeu à un rythme plus tranquille.[...]De plus, l'accent n'est pas mis sur l'action pure. Le joueur a plus de latitude pour dicter son approche, par exemple contre les boss de terrain dans l'overworld, et pour utiliser la furtivité dans diverses situations.



Nous avons même réduit le nombre d'obstacles à franchir pour profiter du jeu en multijoueur. Nous espérons donc que les joueurs adopteront l'idée de recevoir l'aide des autres. Et nous pensons que le taux de réussite global va augmenter cette fois-ci grâce à ces éléments. »

