Bonsoir amis kyotrons, aujourd'hui juste pour vos petits yeux j'ai décidé de faire la liste de tous les jeux qui auront une exclu console en 2022, plus de 200 !Bien sûr certains seront probablement repoussés et la plupart seront des exclus temporaires qui en plus sortiront aussi D1 sur PC quand ils ne sont pas carrément déjà dispo mais osef.Qui va gagner la guerre des consoles en 2022 ? Qui sera bon dernier comme d'hab ? Je vous laisse juger par vous même.The Last of Us RemakeThe Legend of Heroes : Kuro no Kiseki II - Crimson SinThe Last of Us Factions 2Helldivers 2