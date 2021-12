Que dire de ce film, avant tout chose, c'est mon avis, vous avez le droit d'être d'accord ou pas.





Bah franchement y'a beaucoup de déjà vu. Et ils essayent de nous faire avaler la pilule en nous disant que c'est voulu.

Sauf que c'est juste pas maîtrisé. En vérité y'a pas d'idées donc on pompe le premier et en met même des images pour comme j'ai dit la pilule à faire gober



Les combats rien d'épicé dans l'assiette. C'est mal tourné, les chorégraphies ne racontent rien, aucun charme. On a l'impression qu'il n'y a eu aucun budget dessus.

A croire qu'ils n'ont rien compris à ce qu'est un des coeurs de Matrix

La phase Neo et le renoi du trailer qui vous fait rappeler Néo vs Morpheus c'est du gros fan service mal foutu. Les mecs ont 1000000% foiré le truc. Scène sans saveur et sans âme.



Le film n'est juste qu'une suite avec quelques éléments, mais mal apporté.

Aucun charisme dans les persos.

Le développement des persos est nul, ou inexistant.



Le style narratif fait trop un délire de film de braquage ou d'espionnage par moment, et pas le style Matrix, qui lui prend le temps.



Y'a des guests clin d'œil inutiles ! Enfin surtout un qui se retrouve dans une phase du film complètement foiré. Scène qui est juste là pour mettre du combat mal fait



Le nouveau méchant, ça aurait pu être quelque chose mais non !!!



J'ai envie de spoiler quelques grosses déceptions tellement, j'ai envie de vous sauver les couilles de la Matrix, donc si tu veux la pilule rouge continue. Ou arrête toi là en prenant la pilule bleu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1-Le nouveau Morpheus fusion Smith, yep le renoi des trailer. C'est quoi ce clown au sens propre ?

Y'a rien de Morpheus dedans.

Une gestuelle chelou, des comportements cheloux. Venez pas nous dire "mais il est jeune" lol c'est un programme informatique créé par le subconscient de Neo avec ses liens avec Morpheus et smith.



2-Smith, mon dieu la destruction du personnage par un autre acteur, idem des poses dont jamais jamais l'agent smith prendrait, et un developpement du personnage complètement Osef



3-L'action final Pouwaaaaa comment cétait nul, aucun charme aucune magie à la matrix

Non parce que se retrouver 2min dans une voiture avec une horde de zombie dessus, et tirer dans le tas sur des plans caméras zoomé, ça raconte rien.



4-Yep des zombies, en fait l'idée pourrait être bonne, car le nouveau directeur de la matrix lui a viré les agents, pour faire mettre un code informatique chez tout le monde les mettant en mode tueur façon zombie.

Mais au final ça apporte quoi ? bah juste du bordel, rien de raffiné. Là où les agents apportaient du scénario on se retrouve juste avec de l'action, pour mettre de l'action et en plus sans âme



5-La fuite de Neo et Trinity en moto, plate de chez plate